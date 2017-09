Camisas de Grêmio e Corinthians aparecem em lista das 50 mais belas

A revista inglesa FourFourTwo publicou nesta sexta-feira um ranking das 50 maiores camisas de futebol de todos os tempos. Para realizar esta seleção, a revista contou com a curadoria do amante e perito em camisas de futebol, Neal Heard.

Heard não utilizou apenas o design e beleza do modelo para a avaliação, mas também a importância do time que vestiu a história que o uniforme carrega. Dentre as 50 camisa selecionadas, quatro são brasileiras: Corinthians (82-83), Seleção Brasileira (86), Grêmio (89-90) e Madureira (2013).

Na 39ª posição, está o uniforme de 2013 do Madureira. Segundo a publicação, “o Madureira, pequeno clube brasileiro, estampou o revolucionário argentino dos anos 60 Che Guevara em sua camisa não apenas com a esperança de vender camisas aos estudantes universitários: ela marcou 50 anos desde que o clube visitou Cuba e encontrou o insurgente marxista depois de uma partida”.

Em 31º se encontra a camisa da Seleção Brasileira de 1986. “Nunca houve um uniforme ruim do Brasil, mas está, usada por Sócrates, Zico, Josimar, Falcão e outros, para nós, é a camisa definitiva da Seleção”, escreveu a revista.

Em seguida, na 30ª colocação, aparece a camisa do Grêmio dos anos 89-90. De acordo com a FourFourTwo, o uniforme é “Um de cores clássicas brasileiras, aprimorado pelo logotipo do fabricante de costura e pelo patrocínio pop”.

A camisa do Corinthians (82-83) está na 24ª posição. “Carregada de significado político: em 82 os jogadores do Corinthians, que estava em crise, incluindo o “Deus Sócrates”, assumiram a responsabilidade sobre o dia-a-dia do clube, com funcionários, jogadores e gerentes, obtendo igual voto. Ela é incrivelmente bonita, também”, afirma a publicação.