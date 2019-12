Rogério Ceni doa dinheiro para o Centro de Excelência do Fortaleza

Além de acertar a permanência por mais uma temporada à frente do time profissional, o técnico Rogério Ceni deu mais uma contribuição para fortalecer a estrutura do Fortaleza. O ex-goleiro fez uma doação de R$ 100 mil para obras do Centro de Excelência do clube.

O Fortaleza usou a atitude de Ceni para iniciar uma campanha na internet. Através de um site, o clube tenta arrecadar cerca de R$ 300 mil para melhorias em vestiários, salas médicas e de fisiologia, construção de piscinas, banheiras de hidromassagem, tanques de crioterapia, além de evolução na rouparia e suplementação esportiva.

Nas últimas duas temporadas, o Fortaleza vive uma fase de ouro. Em 2018, foi campeão da Série B e voltou à elite do futebol nacional. Neste ano, ganhou os títulos do Cearense e da Copa do Nordeste e ficou entre os dez melhores do Brasileirão, posição que lhe rendeu a vaga na Copa Sul-Americana de 2020.