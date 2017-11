Abel culpa arbitragem por derrota do Fluminense em BH

O Fluminense encarou o Cruzeiro no Mineirão na noite deste domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e fazia uma boa partida até que o zagueiro Marlon foi expulso aos nove minutos do segundo tempo. Com uma menos em campo, o Tricolor, que havia saído na frente no placar, tomou a virada logo após a expulsão, e não encontrou forças para reagir. O Cruzeiro dominou inteiramente o restante do confronto e fez ainda mais um gol, fechando o placar em 3 a 1.

No lance que resultou na expulsão de Marlon, para o técnico Abel Braga, faltou pulso ao árbitro para manter a sua interpretação. A bola tocou no braço do zagueiro do Flu sem que este tivesse intenção, e não seria na visão do treinador um lance para cartão amarelo – o jogador recebeu um amarelo no primeiro tempo por falta.

“O árbitro disse que não era pra amarelo. A figura máxima, que comanda, é o árbitro. Ele diz que não é lance para amarelo, pode quem está atrás falar, mas ele tem ou não tem autoridade para resolver? Ali resolveu o jogo, ficou complicado com o 2 a 1. Para nós, o jogo teve 57 minutos,” disse Abel, antes de elogiar sua equipe.

“Nós tivemos as melhores chances. No primeiro tempo foram duas opções mal feitas, poderíamos ter feito mais gols, o jogo se resume até 12 minutos do segundo tempo, na expulsão. O Fluminense foi muito bem até a expulsão,” se lamentou o treinador.

Consolo para o Fluminense foi o fato que sua situação em relação ao rebaixamento não piorou. Mesmo caindo uma posição na tabela (13º com 43 pontos), a distância para o 17º colocado, o primeiro na zona do rebaixamento, permaneceu em sete pontos.

“A gente não saiu do lugar, pensando em rebaixamento foi bom, porque é menos um jogo, se manteve a distância,” afirmou Abel.

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Corinthians, nesta quarta-feira, em Itaquera, no jogo que pode dar o título ao Timão. O elenco inicia a preparação para o duelo nesta segunda-feira, ainda em Belo Horizonte, e treinará na Cidade do Galo.