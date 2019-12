Zagueiro do Flamengo chama companheiro de “macaco” e se desculpa

Durante uma chamada de vídeo no Instagram realizada neste domingo, o zagueiro do Flamengo Thuler chamou o atacante Lincoln de “macaco”. O defensor estava ao lado de outro jogador do Rubro-Negro, o volante Vinícius Souza, e publicou um pedido de desculpa posteriormente.

Confira o vídeo:

Após o ocorrido, tanto Thuler contra Lincoln utilizaram a mesma rede social para tentar esclarecer a situação. O defensor escreveu que o atacante “é da minha família e estamos juntos sempre para o que der e vier!”, além de pedir desculpas “a quem possa ter se ofendido com a brincadeira com meu irmão”.

Os dois atletas convivem juntos há sete anos, desde as categorias de base do Flamengo até o elenco profissional, que venceu o Campeonato Carioca, Brasileiro e a Libertadores em 2019.

O tempo de convivência foi destacado na publicação de Lincoln: “O Thuler é meu irmão! Convivemos juntos diariamente há muitos anos e ele faz parte da minha família! Intimidade nós temos há mais de 7 anos! Te amo Thuleia”.