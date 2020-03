Rodolfo Landim tem convicção de que Jorge Jesus irá renovar com Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, está convicto de que Jorge Jesus irá renovar seu contrato com o clube. O compromisso vence no final de maio e as partes já iniciaram as conversas para sua renovação.

Sob o comando do Mister, desde de junho do ano passado, o time tem vivido uma fase de grande sucesso. Em menos de um ano, a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e foi vice-campeã Mundial da Fifa. Nesta temporada, em menos de três meses, faturou a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a Taça Guanabara.

O mandatário Rubro-Negro foi entrevistado nesta sexta-feira pela Fox Sports e falou sobre as conversas com o treinador. Landim confia na permanência do português no Rio de Janeiro.

“A gente já iniciou conversas com ele e com o empresário dele. Essas conversas estão bem encaminhadas. Eu tenho absoluta certeza que vamos chegar a um bom denominador”, afirmou o presidente.

“Foi uma parceria de enorme sucesso. Eu acho que ele entende dessa forma. Está querendo continuar no Flamengo e o clube deseja continuar com ele. O que a gente precisa, na verdade, é acertar os últimos detalhes. Eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo”, completou.

Segundo Landim, as partes estabeleceram o final de abril como um marco nas negociações. Caso um acordo não seja alcançado até lá, ambos poderão começar a trabalhar em alternativas.

“Esse prazo ainda está longe de chegar, então a gente não trabalha com outra situação que não seja a permanência. Eu só vou pensar neste assunto, conversando com a área de scouting, com os dirigentes da área de futebol do Flamengo, apenas no caso extremamente improvável de nós não chegarmos a um acordo com ele. Algo que pra mim, até o momento, está descartado – decretou.

Diferença de valores

Rodolfo Landim admitiu que existe uma diferença grande entre a pedida do técnico e a realidade financeira do clube. Mas isso não preocupa o dirigente.

“É óbvio que se a gente tá discutindo, é porque ela (a pedida) foi alta. Foi muito além da capacidade do Flamengo, eu não vou esconder. Mas ele sabe disso. E volto a dizer, tenho uma expectativa alta de que a gente vai chegar num acordo. Não estaria falando se não tivesse”, concluiu.

O Flamengo suspendeu as atividades do futebol por tempo indeterminado e dará férias de 20 dias aos jogadores. Jorge Jesus está em Portugal com a família por conta da pandemia do coronavírus. As partes continuam em contato à distância.