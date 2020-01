Reinier deve seguir trajetória de Vinícius Jr. no Real Madrid

Tudo indica que o atacante Reinier, destaque da base do Flamengo e das seleções brasileiras sub-17 e Olímpica, está a caminho da Espanha para ser mais um reforço rubro-negro no Real Madrid. Após o técnico Jorge Jesus indicar em entrevista ao jornal Record, de Portugal, que o clube estaria negociando o jogador com uma das grandes equipes da Europa, e o jornal Marca, da Espanha, apontar que o garoto pode ser o primeiro reforço do Real Madrid para 2020, o jornal AS, também da Espanha, fala em valores da negociação.

Segundo o AS, o Real Madrid deve oferecer 30 milhões de Euros pelos direitos do jogador, que completa 18 anos no próximo dia 19 de janeiro. Com contrato com o Flamengo até 2024, Reinier tem multa rescisória de 35 milhões de Euros.

O Flamengo possui 80% dos direitos econômicos de Reinier. Os outros 20% são divididos igualmente entre o próprio atleta e o empresário Giuliano Bertolucci.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O estafe do jogador tem mantido conversas com os representantes do clube espanhol, que deve encaminhar proposta oficial ao Flamengo na próxima semana. Reinier pode seguir os passos de Vinícius Jr., revelação rubro-negra negociada com os Merengues em 2017, aos 16 anos, por 45 milhões de Euros, e passar alguns meses no Castilla, time B do Real, antes de se juntar ao elenco principal.

A saída de Reinier e a dificuldade de definir a permanência de Gabigol no elenco em 2020 preocupam a diretoria do Flamengo, que já se movimenta para buscar opções para o ataque mais agressivamente.

Artilheiro da equipe em 2019, Gabriel Barbosa tem seus direitos ligados à Inter de Milão e estava emprestado ao Rubro-Negro até o final do ano. Um acordo foi costurado entre os dois clubes em agosto passado, mas com a relutância do atacante em aceitar a proposta do Fla, o assunto continua em aberto.

Valorizado pelos números apresentados nos últimos dois anos no Santos e Flamengo, e pelas atuações destacadas no Brasileirão e na Libertadores, Gabigol está valorizado e espera propostas de clubes europeus. O Flamengo, entretanto, está perdendo a paciência e cobra uma resposta até o final da próxima semana.

Após a disputa do Mundial de Clubes no Catar, o elenco principal do Flamengo segue de férias e só se reapresenta no dia 22 de janeiro. Nesta terça-feira, um grupo formado na maioria por jovens do time sub-20 vai se apresentar no Ninho do Urubu e iniciar os trabalhos visando a estreia no Campeonato Carioca, dia 18.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com