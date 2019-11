Rumo a Lima! Multidão faz grande festa para elenco do Flamengo até o aeroporto

O Flamengo partiu para seu roteiro até o Peru com grande festa. Nesta quarta-feira, milhares de torcedores se concentraram em frente ao CT Ninho do Urubu na saída do elenco para o embarque a Lima, palco da final da Copa Libertadores da América diante do River Plate, da Argentina. O ônibus deixou o local – localizado em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro – pouco antes das 12h45 e foi cercado. Alguns fãs correram e chegaram a acompanhar a delegação por várias ruas, até que o veículo conseguisse chegar à sua velocidade normal.

Durante todo o trajeto até o Galeão, por mais de uma hora, o ônibus do Flamengo recebeu uma escolta especial. Mesmo indo por uma entrada especial da Base Aérea, o veículo foi cercado novamente perto do acesso ao aeroporto pela massa humana que estava nas imediações. Carros que estavam em um viaduto próximo chegaram a parar no meio da pista para observar toda a festa aos flamenguistas.

Ainda no CT, o elenco flamenguista fez os últimos ajustes antes da viagem. O técnico Jorge Jesus comandou um treino pela manhã, em que a imprensa pode assistir apenas alguns minutos, trabalhando detalhes importantes pensando no jogo decisivo.

No sábado, a partir das 17 horas, o Flamengo enfrenta o River Plate em jogo único na decisão da Libertadores. A partida – inicialmente marcada para a cidade de Santiago (Chile) – foi transferida para Lima, no Peru.

