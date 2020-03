Jorge Jesus testa negativo em segundo exame do coronavírus

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira que o segundo teste do técnico Jorge Jesus para o novo coronavírus deu negativo. Na última segunda-feira, o português havia testado positivo fraco ou inconclusivo para o vírus.

O novo exame foi realizado logo em seguida, na manhã da terça-feira. Toda a comissão técnica e grupo de jogadores fez o teste no último final de semana, após a confirmação de que o vice-presidente do clube, Mauricio de Gomes Mattos, estava infectado. À exceção de Jesus, todos tiveram resultado negativo na ocasião.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o novo exame realizado pelo técnico Jorge Jesus atestou resultado negativo para o Covid-19. O clube agradece pelo suporte de toda Nação Rubro-negra ao Mister nos últimos dias. #CRF — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) March 18, 2020

Nas redes sociais, o clube rubro-negro agradeceu o suporte dos torcedores nos últimos dias. Ainda na segunda-feira, Jesus havia publicado um vídeo em seus perfis, confirmando que se sentia bem e estava assintomático.

“É verdade que o meu teste deu positivo, também é verdade que eu me sinto normal. Hoje me senti exatamente como me sentia há um mês, um ano, dois anos, três, quatro. Me sinto uma pessoa completamente normal, não vejo sintoma nenhum, mas é verdade que tive o teste positivo. Ficarei em quarentena”, contou o treinador à época.

“Queria agradecer o carinho de todos os meus amigos, os fãs, aos meus seguidores e a nação flamenguista por terem partilhado comigo essa minha minha situação; que eu penso que mais semana, menos semana, se deus quiser vai voltar a normalidade. Um grande beijo para todos e eu estou muito confiante”, completou.