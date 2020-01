Jorge Jesus rebate Renato Gaúcho: “Antes de eu chegar era o número um”

Em entrevista ao canal Cmtv, de Portugal, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, respondeu os comentários de Renato Gaúcho, do Grêmio, em relação ao seu trabalho. O Mister apontou que preferiu aguardar os resultados em campo para, enfim, dar sua versão sobre o caso.

Ao longo de 2019, Jorge Jesus foi tema de entrevistas de diversos treinadores brasileiros. Quem abordou o assunto de forma polêmica foi Renato Gaúcho, que afirmou que o Mister nunca trabalhou em grandes europeus de fora de Portugal.

Ao comentar sobre o assunto, o técnico do Flamengo disse: “Eu achei que só poderia responder as críticas com trabalho, foi o que fiz. Renato também nunca saiu do Brasil, nunca ganhou um Brasileiro. Mas é um treinador querido no Brasil, antes de eu chegar era o número um”.

Jorge Jesus seguiu falando sobre seus feitos de 2019 ao longo da entrevista, revelando que chegou a receber sondagens de clubes do exterior.

“Eu fui convidado por duas equipes chinesas, onde me pagavam o que nenhum do mundo ganha. Antes da final da Libertadores. Eu disse a eles que antes da final da Libertadores e principalmente do Mundial eu não queria discutir isso, meu foco não era esse. Meu foco era o Flamengo, uma decisão”, disse o treinador.

“Foi passando o tempo, faltava uma semana para a gente jogar a final do Mundial, uma dessas equipes foi ao Brasil. Disseram que eu tinha que assumir antes da final. E eu disse não. Enquanto não falar com os dirigentes e disputar a final, eu não discuto isso. Eles foram buscar outras soluções, e eu disse ok”, completou.

Após conquistar o Brasileirão e a Libertadores na última temporada, Jorge Jesus se prepara para os desafios que virão em 2020. Para o treinador, a missão vai ser ter um ano ainda mais vitorioso: “O Flamengo no ano vai ter um grande adversário: o Flamengo. Vai ter pela frente todos os recordes que escrevemos. Esse é o grande desafio que vamos ter para o ano”.

