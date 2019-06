Jorge Jesus fala sobre jogo-treino e reforços desejados no Flamengo

O Flamengo venceu por 3 a 1 o Madureira, neste sábado, em jogo-treino realizado na Gávea. O trabalho foi o primeiro do técnico Jorge Jesus à beira do campo. O treinador avaliou como positiva a partida, mesmo sem ter contado com alguns jogadores do elenco.

“Vi coisas muito boas, mas foi somente o primeiro jogo. Fizemos poucos treinos. Ainda tem jogadores que vão chegar e outros que chegaram agora”, disse o português.

Jorge Jesus falou sobre a partida e revelou que a formação que iniciou o jogo-treino são os atuais titulares no seu início de trabalho. “Em princípio, os jogadores que começaram vão fazer parte da equipe titular. Eles foram bem, mas perderam intensidade com o tempo. Isso é normal, pois estava muito calor”, declarou.

Por fim, o português admitiu que o Flamengo vai em busca de reforços ainda neste meio de temporada. “Vejo que temos muitos jogadores para as mesmas posições. Muitos volantes, mas poucos que marcam e armam a equipe. Vamos buscar jogadores nesta janela de transferências para equilibrar o elenco”, finalizou.

O Flamengo volta a campo somente no dia 10 de julho, quando terá pela frente o Athletico, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada.