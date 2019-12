Gabigol é eleito “Rei da América”; top 10 conta com outros brasileiros

O diário El País concedeu o prêmio “Rei da América” a Gabigol, que foi decisivo na conquista da Libertadores pelo Flamengo. O Rubro-Negro, inclusive, está representado em todas as posições do pódio, com Bruno Henrique em segundo e Arrascaeta em terceiro.

De 372 jornalistas que participaram da eleição, 168 votaram em Gabigol, totalizando 45%. Bruno Henrique, por sua vez, se destacou na votação popular, mas terminou com 22%.

A lista de melhores do continente ainda conta com outros atletas do futebol brasileiro. Everton Cebolinha, do Grêmio, ficou com a sexta colocação, e Daniel Alves, do São Paulo, e Soteldo, do Santos, dividem o 10º lugar. O também flamenguista Filipe Luís e o atacante do Internacional, Paolo Guerrero, terminaram em 11º, mesma posição de Germán Cano, recém-contratado pelo Vasco.

Confira a classificação do prêmio Rei da América:

1º – Gabigol (Flamengo)

2º – Bruno Henrique (Flamengo)

3º – de Arrascaeta (Flamengo)

4º – Ignacio Fernández

5°- Enzo Pérez (River Plate)

6º – Éverton (Grêmio)

7º – Roque Santa Cruz (Olímpia)

8º – Nicolás De La Cruz (River Plate)

9º – Borré (River Plate)

10º – Dani Alves (São Paulo)

Soteldo (Santos)

11º – Filipe Luis (Flamengo)

Franco Armani (River Plate)

Carlos Vela (Los Angeles FC)

Paolo Guerrero (Internacional)

Jorge Pinos (Independiente del Valle)

Germán Cano (Vasco)

Rodolfo Pizarro (Monterrey)

Juan F. Quintero (River Plate)