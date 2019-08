Flamengo tem nove dos dez maiores públicos do ano

Com cerca de 61 mil pagantes, o duelo entre Flamengo e Internacional, na noite desta quarta-feira, está entre os 10 maiores públicos do Brasil em 2019. Desta lista, o Rubro-Negro está envolvido em nove ocasiões, sendo oito no Maracanã e uma no Mané Garrincha, na partida contra o Vasco no último sábado.

O único jogo da lista que não diz respeito ao Flamengo é o confronto entre São Paulo e Corinthians,pela final do Campeonato Paulista. Naquela ocasião, o Morumbi recebeu um público de mais de 58 mil pagantes.

Entre os clubes brasileiros, o Flamengo tem a maior média de publico da temporada, com cerca de 48 mil pessoas. O segundo colocado é o Corinthians, que tem uma média de aproximadamente 34 mil pagantes.

O Rubro-Negro volta a atuar no Maracanã no dia 1 de setembro, em um confronto direto pela ponta diante do Palmeiras.

Confira os 10 maiores públicos de 2019 no Brasil:

1. Vasco 1 x 4 Flamengo – Brasileiro – Mané Garrincha – 65.418 pagantes

2. Flamengo 1 x 1 Athletico-PR – Copa do Brasil – Maracanã – 64.844 pagantes

3. Flamengo 0 x 1 Peñarol – Libertadores – Maracanã – 61.576 pagantes

4. Flamengo 2 x 0 Emelec – Libertadores – Maracanã – 61.202 pagantes

5. Flamengo 6 x 1 San José-BOL – Libertadores – Maracanã – 60.965 pagantes

6. Flamengo 6 x 1 Goiás – Brasileiro – Maracanã – 60.947 pagantes

7. Flamengo 2 x 0 Internacional – Libertadores – Maracanã – 60.797 pagantes

8. São Paulo 0 x 0 Corinthians – Paulista – Morumbi – 58.713 pagantes

9. Flamengo 3 x 1 LDU – Libertadores – Maracanã – 58.034 pagantes

10. Flamengo 2 x 1 Chapecoense – Brasileiro – Maracanã – 57.494 pagantes