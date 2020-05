Flamengo tem mais um jogador com coronavírus

Mesmo sem a autorização das autoridades cariocas, o Flamengo segue com seu plano de retorno aos treinos. O clube realizou a segunda bateria de exames em todo do departamento de futebol e revelou que mais um jogador do elenco testou positivo para coronavírus.

Anteriormente, na primeira vez que foram testados, outros três jogadores estavam com coronavírus. Um deles já se recuperou, mas os outros ainda seguem em quarentena. O Flamengo não divulgou os nomes dos atletas.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, esteve nesta terça-feira em Brasília e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. O encontro foi uma maneira de mostrar que o clube busca o retorno das atividades no Ninho do Urubu.

Os dirigentes rubro-negros já anteciparam que vão realizar testes semanais para detectar novo resultados positivos. O objetivo é impedir que haja proliferação do coronavírus entre os membros do departamento de futebol.

A comissão técnica do Flamengo quer preparar o elenco para a maratona de jogos que deverá acontecer após a liberação das atividades. Os rubro-negros estão na disputa do Campeonato Carioca e Libertadores. Além deles, a equipe ainda terá que iniciar a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.