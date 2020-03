Flamengo tem destaque mundial de interações nas redes sociais

Em estudo divulgado pela Deportes & Finanças nesta semana, o Flamengo aparece como um dos clubes com mais engajamento nas redes sociais no mundo em fevereiro. Ao lado do Rubro-Negro, aparecem importantes emblemas da Europa, como Barcelona, Liverpool, Manchester United, Juventus e Real Madrid.

No Twitter, o Flamengo teve o maior engajamento do mundo, com 11,8 milhões de interações. O clube brasileiro também lidera o ranking do YouTube, totalizando 37,5 milhões de visualizações.

Fevereiro foi um mês histórico para o Flamengo nas redes sociais. Confira os números! 💪🔴⚫️ #CRF https://t.co/4ed6vurNjE — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) March 18, 2020

Os números seguem positivos quando se trata de Facebook e Instagram, nos quais o Rubro-Negro ocupa, respectivamente, quinto e quarto lugares.

A boa fase do Flamengo fora dos gramados pode ser explicada pelo o que tem sido feito dentro das quatro linhas. A equipe de Jorge Jesus é atual campeã do Brasileirão e da Libertadores.

