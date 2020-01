Flamengo anuncia reforço para a zaga

O Flamengo segue ativo no mercado da bola nesta terça-feira. Após confirmar a permanência de Gabigol, o Rubro-Negro anunciou a contratação do zagueiro Léo Pereira, de 23 anos. Na última temporada, o atleta foi um dos destaques do time do Athletico Paranaense.

O novo reforço para a defesa de Jorge Jesus chega com contrato válido até dezembro de 2024. Esta é a segunda contratação do Flamengo para o setor. A primeira foi Gustavo Henrique, que atuava no Santos.

Tem reforço para o setor defensivo do Mengão, Nação! O zagueiro Léo Pereira é nosso! Ele assinou contrato até dezembro de 2024. Seja bem-vindo! #LéoPereiraNaÁrea pic.twitter.com/uqHIaClWn9 — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2020

Léo Pereira aparece também como uma peça para repor uma possível saída de Pablo Marí, que desperta interesse do Arsenal e inclusive esteve na Inglaterra para negociar. Com a transferência temporariamente emperrada, o jogador espanhol já retornou ao Brasil e treinou com o restante do grupo nesta terça-feira.

Formado nas categorias de base do Athletico-PR, Léo Pereira chegou a ser emprestado para clubes como Náutico, Guaratinguetá e Orlando City até, enfim, se firmar na equipe principal do Furacão. Pelo clube paranaense, o zagueiro integrou os elencos campeões da Sul-americana e da Copa do Brasil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com