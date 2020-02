Flamengo presta homenagem às vítimas, mas parentes são barrados no Ninho

As famílias das dez vítimas fatais do incêndio do Ninho do Urubu vivem um dia amargo e marcante. Neste sábado, o acidente completa um ano ainda com muitas indefinições. Ao elenco principal do clube rubro-negro, restou prestar uma homenagem.

Atletas e comissão técnica se reuniram no centro do gramado do CT flamenguista antes do início do trabalho previsto. Deram as mãos e fizeram um minuto de silêncio.

Na entrada do CT, porém, uma situação constrangedora. As famílias de Christian Esmério e Jorge Eduardo Santos queriam prestar uma homenagem no local do acidente, mas foram barradas. Depois de uma espera superior a 1 hora, eles foram embora. Apenas os familiares de Pablo Henrique entraram no local. A situação criou revolta, principalmente nas redes sociais.

O incêndio no Ninho do Urubu – causado por um curto-circuito em um ar-condicionado – ocorreu no setor do CT em que estavam meninos de 14 e 16 anos. Dos 23 que estavam lá, dez tiveram suas vidas interrompidas pelas chamas.

As vítimas fatais do incêndio foram Athila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pisseta, Christian Esmério, Gedson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique, Rykelmo Viana, Samuel Thomas e Vitor Isaías. O acidente ainda deixou feridos Cauan Emanuel Gomes Nunes, Francisco Diogo Bento Alves e Jhonatan Cruz Ventura, mas todos se recuperaram.