B. Henrique, Diego e Everton Ribeiro lamentam resultado, mas elogiam jogo do Flamengo

O Flamengo perdeu para o Liverpool por 1 a 0 e acabou com o vice-campeonato do Mundial de Clubes da FIFA, disputado neste sábado em Doha, no Qatar. Mesmo com a derrota, os rubro-negros elogiaram a atuação da equipe brasileira, que vendeu caro o revés.

“Não fomos capazes de fazer o gol, que era o mais importante, mas a gente mostrou o que é o Flamengo jogando”, disse Everton Ribeiro na zona-mista após a decisão.

“Acredito que foi um grande jogo, um espetáculo para quem queria assistir um bom futebol, chances para os dois lados, infelizmente no contra-ataque eles são letais, a equipe estava mais cansada, a gente sabe que é complicado reverter alguns jogos. Ano que vem é voltar com mesma cabeça querendo mais títulos”, completou.

Bruno Henrique seguiu a mesma linha de declarações. “Tivemos oportunidades, a defesa deles é muito boa, acho que, não sei, qual a dificuldade que tivemos de entrar, mas conseguimos chegar, assustar, com finalizações, não faltou nada para a gente ser campeão”, disse.

O camisa 10 Diego destacou o orgulho pela atuação do Flamengo e agradeceu a torcida pelo apoio. “De imediato, um pouco de tristeza, viemos para ser campeões. Mas estou orgulhoso pelo jeito que encaramos, tivemos próximos de gol. Devemos seguir nessa direção. Agradecimento à torcida, gostaríamos de ter dado troféu, esse não foi possível, terão outros”, declarou.