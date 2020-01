Rescisão de Thiago Neves com o Cruzeiro é publicada no BID

Thiago Neves deixou de ser oficialmente jogador do Cruzeiro nesta quarta-feira. A rescisão contratual do meia junto à Raposa foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Dessa forma, Thiago Neves está livre para assinar contrato com um novo clube. O jogador já havia sido liberado pelo Cruzeiro para procurar uma equipe, porém o meia ainda não chegou a um acordo com nenhum time que se mostrou interessado.

Apesar de ter rescindido o contrato, Thiago Neves ainda negocia com o Cruzeiro o recebimento de dívidas trabalhistas. De acordo com informações do Globoesporte, o jogador entrou na justiça pedindo R$ 16 milhões referentes a salários atrasados e à rescisão indireta do contrato. No entanto, a tendência é que as duas partes cheguem a um acordo por um valor menor.

Em dezembro do ano passado, o então presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Zezé Perrella confirmou o afastamento de Thiago Neves. O episódio aconteceu um dia depois do meia ser flagrado em um evento musical no mesmo dia em que a equipe foi derrotada para o Vasco. Além disso, o jogador também foi um dos pivôs da polêmica envolvendo o elenco e Rogério Ceni, que teve curta passagem pela Raposa.

Apesar do desgaste na sua saída do clube, Thiago Neves teve importante papel nos últimos anos do Cruzeiro. O meia foi bicampeão da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e bicampeão mineiro, em 2018 e 2019.