Por Egídio e Hudson, Mano esquece folga de segunda para reunir com o Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro estão de folga nesta segunda-feira, após o empate por 1 a 1 com o Vitória, na tarde desse domingo, no Barradão, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Já o técnico Mano Menezes não. O treinador tem reunião agendada para definições de 2018.

O comandante azul terá um encontro com a nova diretoria, Wagner Pires de Sá, presidente que assumirá a agremiação em janeiro de 2018, Itair Machado, que já trabalha nos bastidores com contratações e o diretor de futebol Marcelo Djian.

Na pauta algumas definições. A principal delas é o nome para substituir o lateral-esquerdo, Diogo Barbosa, vendido ao Palmeiras e que não veste mais a camisa do Cruzeiro. O nome que será colocado na mesa será o de Egídio, ex-atleta da Raposa na vitoriosa passagem com dois títulos nacionais.

O Cruzeiro tem dois fatores importantes a seu favor nesta contratação. O primeiro é que Egídio não interessa ao Palmeiras. O jogador já tem a liberação para buscar outro clube e não teve um bom ano com a camisa do Verdão. O outro fator positivo para o time azul é a boa relação de Itair Machado com Eduardo Uram, algo que pode facilitar a negociação.

O nome de Egídio agrada o técnico Mano Menezes, que, mesmo antes do encontro, já deu carta branca ao time celeste para seguir com a negociação.

Outro tema que será debatido na reunião entre técnico e direção do Cruzeiro será o volante Hudson. O treinador azul celeste pediu a permanência do jogador e a Raposa trabalha para viabilizar. O São Paulo, dono dos direitos do atleta que está emprestado em Belo Horizonte, faz jogo duro e quer 1,5 milhão de Euros (cerca de R$ 5,5 milhões).

A ideia do Cruzeiro é conseguir uma redução neste valor. Para isso, o objetivo é conseguir de Mano a liberação de nomes que agradem o Tricolor Paulista. Dois atletas já foram falados nos bastidores, mas deles a Raposa não abre mão: o goleiro Rafael e o volante Ariel Cabral, ambos considerados peças importantes de Mano Menezes.

Hudson termina a temporada em alta – embora esteja fora por uma grave contusão. Ele foi peça fundamental para a conquista da Copa do Brasil 2018 e pediu para ficar em Belo Horizonte na próxima temporada.

Carleto interessa

Outros nomes, porém, serão colocados para o treinador. Um deles será de Thiago Carleto. O ala que serve o Coritiba também interessa ao time azul. Em entrevista recente, questionado sobre seu futuro, o jogador desconversou e evitou dar respostas concretas sobre o que fará na próxima temporada.