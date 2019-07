Cruzeiro passa pelo Galo e avança pela quarta vez consecutiva as semifinais da Copa do Brasil

O Cruzeiro perdeu para o Atlético, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Independência, mas pelo placar do primeiro jogo, 3 a 0 no Mineirão, a Raposa avançou para as semifinais da Copa do Brasil. E o time do técnico Mano Menezes já está especialista na competição.

É a quarta vez consecutiva que a Raposa chega nesta fase da competição. A sequência iniciou em 2016, quando eliminou o Corinthians e o time celeste chegou as semifinais contra o Grêmio e foi eliminado. O Tricolor, naquela oportunidade, foi campeão, inclusive, sobre o Atlético e tinha Pedro Rocha como seu principal homem de frente.

No ano seguinte, a Raposa cruzou com o Palmeiras nas quartas de final e depois com o Grêmio nas semifinais. O ano anterior passou pela mente dos torcedores, mas nesta oportunidade o time celeste conseguiu a classificação para as finais. Na decisão, contra o Flamengo, o time celeste conseguiu dois empates e, nos pênaltis, garantiu o caneco.

Em 2018, o time de Mano Menezes novamente chegou as finais. Nas quartas eliminou o Santos, depois pegou o Palmeiras nas semifinais. Na final, diante do Corinthians, o time azul conseguiu mais um título.

A Raposa agora espera o vencedor de Palmeiras e Internacional para saber quem será seu adversário nas semifinais da Copa do Brasil.

Vale lembrar que o Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil com seis canecos. O Grêmio é o segundo colocado com cinco troféus.