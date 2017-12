Bruno Silva confirma negócio com o Cruzeiro e cutuca Atlético-MG: “frangas”

O volante do Botafogo Bruno Silva confirmou que a negociação para ele fechar com o Cruzeiro está muito próxima de ser concretizada. Tanto que o atleta já fala como jogador da Raposa.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais neste fim de semana, o atleta já confirmou que é jogador do Cruzeiro. “Cheguei no Cruzeirão Cabuloso. Vamos atropelar as frangas”, disse o jogador em um vídeo de 10 segundos.

A novela entre Cruzeiro e Botafogo por Bruno Silva acontece há algum tempo. O clube mineiro busca uma negociação e agora parece que a situação caminha para o anuncio em breve.

Nesse sábado, Bruno, inclusive, disse que os familiares, a maior parte cruzeirenses, já estão pedindo camisas. “Já pediram até camisa (risos). Espero que possa acertar. Pode ter certeza que se eu fechar com o Cruzeiro, vou ser o mesmo Bruno Silva do Botafogo. Essa semana teremos o desfecho. Minha vontade é jogar em Minas”, finalizou.

Bruno Silva começou sua carreira no Vila Nova de Nova Lima, na região metropoliana de Belo Horizonte. Ele passou por grandes times do cenário nacional, mas ganhou destaque com o Botafogo no esquema de Jair Ventura.