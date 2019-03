Dupla ex-Palmeiras, Wesley e Vinícius assinam com o Criciúma

Gilson Kleina foi anunciado no fim da última semana como o novo treinador do Criciúma e, nesta quarta-feira, ganhou dois reforços para o seu elenco. O meia Wesley e o atacante Vinícius assinaram contrato com o Tigre e voltarão a trabalhar com o técnico.

A dupla já treinava com o grupo desde o começo da semana, mas aguardava para assinar o contrato. Ambos terão vínculo válido até o fim da Serie B do Campeonato Brasileiro.

Para que a estreia ocorra ainda no Campeonato Catarinense, o Criciúma deve regularizar os atletas até esta sexta-feira, quando encerra o prazo de inscrição de jogadores.

Através de seu Instagram, Wesley publicou uma foto ao lado de seu empresário, Fabrício Gonçalves. O jogador trabalhou com Gilson Kleina no Palmeiras em 2013. Vinícius também já foi treinado pelo novo comandante do Criciúma, mas em duas ocasiões. Também pelo Verdão, em 2013, e pela Chapecoense no ano passado.

Outro que já trabalhou com Kleina e está próximo de assinar é o centroavante Léo Gamalho. No ano passado, atuou pelo Pohang Steelers, da Coreia do Sul, e agora é aguardado para realizar exames médicos e firmar o vínculo com o novo clube. O jogador foi treinado pelo técnico na Ponte Preta em 2017.