Decisivo, Carleto comemora bom momento com a camisa do Coxa

O Coritiba voltou a trabalhar nesta semana com um pouco mais de tranquilidade após deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas ainda se mantém em alerta e focado em mais um duelo direto no final de semana, em casa, diante do Avaí. Grande nome da equipe nesse momento de reação, Thiago Carleto tem sido decisivo ao criar as jogadas de gol, especialmente na bola parada, ganhando novamente visibilidade na carreira.

“Isso é um dom que Deus me deu e estou me aperfeiçoando. É muito bom poder estar mostrando isso aqui no Coritiba, que é o clube que acreditou em mim em um momento difícil da minha carreira, em que eu estava desacreditado”, disse o jogador, que espera retribuir a confiança. “É por isso que eu trabalho com muita paixão e gratidão. O Coxa tem sido, de fato, a minha segunda casa”, emendou.

O jogador, no entanto, não quer holofotes só para ele e divide com o grupo esse momento bom com a camisa alviverde. “Todos são importantes. Até quem não foi para o jogo, que ficou no banco dando seu apoio, os goleiros que ficam comigo até tarde no treino batendo falta”, afirmou.

Carleto agora foca o confronto diante dos catarinenses e convoca o torcedor para dar uma força a mais nas arquibancadas “Nós temos certeza que o Couto Pereira estará lotado no próximo sábado. A gente pede o apoio da nossa torcida. Pedimos também paciência. A gente quer dar a vitória para o nosso torcedor e colocar o Coxa pra bem longe dessa Zona de Rebaixamento”, concluiu.