Coritiba e Toledo se enfrentam de olho em vaga nas semifinais do Estadual

Dependendo de outros resultados para chegar às semifinais da Taça Dionísio Filho, a primeira etapa do Campeonato Paranaense 2018, o Coritiba vai ao interior do Estado onde encara nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), o Toledo, no Estádio 14 de Dezembro. Os donos da casa também estão na briga no Grupo B e prometem dificultar a vida do Alviverde.

A vitória sobre o Londrina, no último sábado, foi um verdadeiro alívio para o grupo coxa-branca, que vinha de uma série de más atuações. Agora, o desafio é conseguir uma sequência de bons jogos e, se possível, a classificação para a próxima fase. O desfalque desta vez para o técnico Sandro Forner escalar o time será o atacante Kléber Gladiador, que sentiu uma lesão no confronto diante do Tubarão.

Antes de depender dos demais resultados, o Alviverde precisa fazer sua arte e o meia Thiago Lopes não espera nenhuma facilidade. “É um jogo difícil. Lá sempre encontramos dificuldades. Nós temos que buscar manter o padrão que a gente tem jogado, a organização que a gente tem tido fora de casa e dentro de casa também. Nós estamos focados nesse jogo, estamos indo lá para buscar nosso resultado, mesmo que a gente não esteja na situação que a gente desejava estar”, avaliou.

O Porco, do técnico Paulo Baier, teve um início irregular, apesar de boas apresentações, mas chegou à última rodada da fase inicial com chance de classificação, mesmo vindo de derrota para o Cianorte, e jogando em casa. Porém, para superar o Coritiba, terá que mostrar mais futebol. Apostando no entrosamento, a tendência é a manutenção da base mais uma vez.

Outras partidas – Outras três partidas fecham a sexta rodada. O Maringá recebe no Willie Davids o União de Francisco Beltrão. Enquanto isso, Cascavel e Londrina se enfrentam no Estádio Municipal Arnaldo Busato. Já o Prudentópolis pegar o Cianorte, que tentará confirmar sua classificação no Estádio Newton Agibert.

FICHA TÉCNICA

TOLEDO X CORITIBA

Local: Estádio Municipal 14 de Dezembro, em Toledo (PR)

Data: 14 de fevereiro de 2018, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Adriano Milczvski

Assistentes: Pedro Martinelli Christino e Adair Carlos Mondini

TOLEDO: Diego; Filipi, Eduardo, Renan Dutra e Anderson Luis; Jesse (Lucas Pará), João Felipe, Julio César e Ari Moura; Ferreira e Wayni (David)

Técnico: Paulo Baier

CORITIBA : Wilson; Marcos Moser, Thalisson Kelven, Romércio e William Matheus; Vitor Carvalho, Júlio Rusch e Thiago Lopes; Guilherme Parede, Iago Dias e Alecsandro

Técnico: Sandro Forner