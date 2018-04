Carlos César chega ao Coxa falando em ficar no clube

O Coritiba apresentou oficialmente seu primeiro reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Carlos César, que estava no Atlético Mineiro, chegou fazendo juras de amor ao novo clube e, mesmo ainda se ambientando no Alto da Glória, já fala em seguir após o final de seu contrato.

“Estou muito feliz, é uma oportunidade muito grande. Eu chego sem um tempo determinado, apesar de o meu contrato ser de empréstimo. Eu quero ficar aqui e fazer história”, afirmou o jogador, que no Galo sofreu com lesões, não se firmou e terá agora uma nova chance na carreira. “Muda tudo. Eu saio de uma situação onde eu tinha um objetivo e não aconteceu, e volto para o meu objetivo inicial. Só mudei a camisa. A autoestima cresce, e feliz para poder fazer o meu melhor. Eu gosto de olhar para a frente”, acrescentou.

E identificação com o Coxa não falta a Carlos, que tinha em Alex, um dos ídolos da história alviverde, uma de suas referências. “Espero encontrar uma pessoa que foi muito influente na minha carreira, pela admiração que tenho por ele, que é o Alex. Outro dia postei uma foto, ele era um dos jogadores que eu pregava revista no meu quarto. Eu me inspirava nele pela forma de jogar, porque ele é craque e pelas conquistas”, concluiu.