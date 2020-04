Um duelo de gigantes. O Corinthians contou com goleiros decisivos nos últimos anos que chegaram a ser, inclusive, protagonistas na conquistas de títulos. Assim, viraram ídolos com a mesma importância de meio-campistas e atacantes. Então, vote no melhor goleiro do Timão no século 21:

Qual é o melhor goleiro do Corinthians no século 21? Cássio Dida Fábio Costa