Você sabia? Corinthians é um dos seis times campeões invictos da Libertadores

Em 2012, o Corinthians enfim conseguiu o sonhado título da Copa Libertadores da América. A conquista ainda foi mais especial pois se deu de maneira invicta. Com isso, o Timão entrou no grupo de seis equipes que já venceram o torneio continental sem uma derrota sequer.

Ao todo, o clube alvinegro somou oito vitórias e seis empates nas 14 partidas disputadas durante a campanha do título da Libertadores de 2012. Antes, Peñarol-URU (1960), Santos (1963), Independiente-ARG (1964), Estudiantes-ARG (1969 e 1970) e Boca Juniors-ARG (1978) haviam alcançado o feito.

O feito do Corinthians ainda foi o único da história da competição no formato com 14 jogos. Anteriormente, os times que foram campeões invictos disputaram uma quantidade consideravelmente inferior de confrontos. Algumas, inclusive, entraram em campo apenas quatro vezes.

Confira as campanhas dos times campeões invictos da Copa Libertadores:

Peñarol – 1960 – 3 vitórias e 4 empates (7 jogos)

Santos – 1963 – 3 vitórias e 1 empate (4 jogos)

Independiente – 1964 – 6 vitórias e 2 empates (8 jogos)

Estudiantes – 1969 – 3 vitórias e 1 empate (4 jogos)

Estudiantes – 1970 – 4 vitórias (4 jogos)

Boca Juniors – 1978 – 4 vitórias e 2 empates (6 jogos)

Corinthians – 2012 – 8 vitórias e 6 empates (14 jogos)

None

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com