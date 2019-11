Veja quem foi bem e quem decepcionou pelo Corinthians contra o Flamengo

4 /5 /5

Gustagol: referência no ataque do Corinthians, o jogador pouco fez ao longo da partida no Maracanã. Esperança de gol principalmente nas jogadas aéreas, Gustagol vem deixando a desejar, uma vez que não consegue reencontrar o futebol mostrado no início do ano. (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)