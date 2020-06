Tour da Arena Corinthians tem sucesso de vendas durante pandemia

A visita guiada pela Arena Corinthians, o tour Casa do Povo, que durante a pandemia do coronavírus está de portas fechadas e sem data para retorno, tem muitos torcedores garantidos para a volta das atividades.

Como forma de comemoração dos três anos de atividades do tour, foram disponibilizados 650 ingressos especiais, onde o torcedor comprava “quatro por um”. A iniciativa obteve grande sucesso e, em menos de uma semana, os ingressos esgotaram.

O “quatro por um” dá o direito ao torcedor de levar mais três acompanhantes de graça. O torcedor corintiano terá até seis meses para o agendamento da visita após a retomada da programação.

“Felizmente, o sucesso das vendas mostra que as pessoas estão muito ansiosas para o retorno. Foram 650 ingressos vendidos em menos de uma semana, e nós também estamos ansiosos para a retomada. Com certeza, teremos algumas mudanças em função da preocupação com o coronavírus, disponibilizando toda uma estrutura de segurança sanitária, mas a união da torcida fará com que a gente supere tudo isso de uma maneira mais tranquila”, afirmou Gabriel Dolce, gerente do tour Casa do Povo.

Com a pandemia do coronavírus, as atividades estão suspensas desde 15 março. O tour já recebeu mais de 145 mil pessoas, e o gerente conta que outras promoções e ações estão sendo elaboradas para as próximas semanas.

“Em breve, lançaremos novidades. E contamos com a intensa participação da fiel torcida mais uma vez. Queremos manter os torcedores próximos e com a certeza de que terão uma experiência ainda melhor”, finalizou Dolce.

