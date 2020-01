Tiago Nunes quer utilizar a base no Corinthians, mas prega avaliação criteriosa

Tiago Nunes foi apresentado como novo treinador do Corinthians nesta segunda-feira e já falou sobre algumas de suas ideias para o Timão. Na entrevista coletiva concedida no CT Joaquim Grava, o técnico respondeu sobre a utilização de jogadores da base.

Tiago Nunes revelou que quer contar com jovens atletas do clube no elenco profissional, porém ressaltou a importância de que seja realizada uma análise criteriosa das qualidades de cada um dos jogadores.

“Vejo com bons olhos. Uma das conversas que tivemos com a direção é que tenhamos uma linha de sucessão de expoentes técnicos. Que fique claro os jogadores de maior projeção. Para que a gente não fique sempre no achismo, ‘eu acho que aquele é bom, aquele não é'”, ponderou o treinador

“Assim, independentemente da minha presença, o clube tem quem são os maiores expoentes, aqueles com maior capacidade para serem aproveitados. Precisamos alinhar bem, afinar isso, para saber os atletas com maiores condições de estarem à disposição da equipe principal”, completou.

No Athletico Paranaense, Tiago Nunes foi o responsável por lançar uma série de jogadores da base na equipe profissional. O principal deles foi o lateral-esquerdo Renan Lodi, que hoje atua pelo Atlético de Madrid. Além disso, o treinador utilizou o zagueiro Lucas Halter, o lateral-direito Khellven e os atacantes Pedrinho e Vitinho no ano passado, sendo todos revelados pelo Furacão.

No momento, o Corinthians conta com alguns atletas revelados pela base no elenco principal. Dentre eles, estão os goleiros Caique e Filipe, os zagueiros Léo Santos e Pedro Henrique, os laterais-esquerdos Carlos Augusto e Lucas Piton, o meia Pedrinho e o atacante Janderson.

