Tiago Nunes ironiza repercussão e defende normas internas do Corinthians

Após derrota do Corinthians para o Água Santa no último sábado, o técnico Tiago Nunes comentou sobre a repercussão recente das novas regras internas colocadas para o elenco alvinegro.

“Eu tratei isso tudo com muito bom humor. Para mim parecia algo de programa de humor. Em qualquer instituição você tem normas. Os atletas já tinham normas antes da minha chegada. Eu recebi uma cartilha do Corinthians”, disse o comandante.

O técnico se referiu a uma reportagem publicada pelo site globoesporte nesta semana. O texto elenca novas regras internas do clube, além de revelar que alguns jogadores se incomodaram com as mudanças impostas desde a chegada de Tiago Nunes.

“Eu não sei qual foi a intenção da reportagem sobre isso, chamar a atenção para isso. Eu acho que, de verdade, a reportagem foi inventada. Onde você não cita nomes e generaliza, para mim é invenção. Você tem que pontuar quem está insatisfeito”, seguiu.

Antes da rodada, o goleiro Cássio deu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava abordando o assunto. Segundo o goleiro, não existe cartilha de regras e os jogadores não estão incomodado com isso.

“Até onde eu sei o Cássio é uma pessoa séria, verdadeira, ele veio e falou com todos vocês. Explicou que são normas normais. No Corinthians, um grãozinho de areia vira tempestade”, concluiu Tiago Nunes.