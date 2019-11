Tiago Nunes assina e é o novo técnico do Corinthians

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians oficializou nesta quinta-feira Tiago Nunes como novo treinador para a próxima temporada. O comandante – campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil pelo Athletico-PR – assinou contrato de uma temporada com a equipe de Parque São Jorge e assume o Alvinegro a partir do início de 2020.

O treinador substituirá Dyego Coelho, que comanda interinamente o Timão após demissão de Fábio Carille, desligado do clube após a derrota para o Flamengo, no Maracanã. Neste momento, o novo contratado participará apenas do processo de planejamento da próxima da temporada, sem ir a campo.

Junto com Tiago Nunes chegam auxiliares Evandro Fornari e Tarcisio Bugliese, além do preparador físico Túlio Flores e do analista de desempenho Pedro Sotero. Todos, juntos, vão custar aproximadamente R$ 800 mil aos cofres corintianos, um valor inferior em relação apenas ao salário de Carille.

Em suas redes sociais, o Corinthians publicou uma arte, em que um celular mostra uma passagem aérea de Curitiba a São Paulo, com as inicias do técnico no nome do passageiro e alusões aos títulos da Libertadores e Mundial. Depois, anunciou a contratação com

Sucesso no Athletico-PR

O treinador ganhou projeção nacional devido ao trabalho realizado no Athletico-PR desde junho de 2018. No período, foram 54 vitórias, 28 empates e 22 derrotas em 104 jogos, para um aproveitamento de 59,1%. O comandante chegou a quatro títulos com o Furacão, o Campeonato Paranaense (2018), Copa Sul-Americana (2018), Levain Cup (2019) e Copa do Brasil (2019).

Clubes anteriores: Athletico-PR, Veranópolis, Ferroviária, São Paulo-RS, Juventude, Colorado-PR, Grêmio, União Frederiquense, Bagé, Riograndense, Nacional-AM, Sapucaiense, Rio Branco-AC, Esporte Clube São Luiz, Luverdense-MT, Novo Horizonte-GO, Bacabal-MA, Santo Ângelo-RS, Pelotas-RS, São Luiz-RS, Camponovense-SC e Internacional