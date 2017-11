Sem pressão, atletas do Corinthians pregam seriedade contra o Flamengo

O Corinthians já está no Rio de Janeiro, onde enfrentará o Flamengo no domingo. Em festa pela conquista antecipada do Campeonato Brasileiro, definida com uma vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense na rodada passada, o time comandado pelo técnico Fábio Carille assegura estar motivado para o restante da temporada.

“Independentemente de termos conseguido o título, a meta é buscar o maior número de vitórias e de pontos”, avisou o goleiro Cássio. “Será um jogo difícil. A gente sabe da tradição do Flamengo. Em qualquer situação em que esteja o adversário, vamos procurar fazer o melhor”, acrescentou, minimizando o fato de o time carioca atravessar um mau momento.

O centroavante Jô fez coro com o seu companheiro. “Vamos respeitar o Flamengo. Estamos com uma pressão bem menor, mas viemos para fazer um grande jogo. Queremos buscar a maior pontuação possível para dar de presente à torcida”, pregou.

Jô conta com uma meta que vai além da coletiva. O centroavante é o artilheiro do Brasileiro, com 18 gols, e espera ser o primeiro corintiano da história a confirmar esse status na competição. O também atacante Henrique Dourado, do Fluminense, aparece como o seu principal perseguidor, com 17.

“Já conseguimos o nosso objetivo principal, que era o título. Agora, existe esse pessoal. É claro que não priorizo isso, mas estou próximo de conseguir. Por que não tentar? Respeitando os concorrentes, quero alcançar o meu objetivo”, disse.

Uma vitória sobre o Flamengo também fará o Corinthians igualar uma marca do Cruzeiro de 2003. Até então, o time mineiro é o único da história do Brasileiro de pontos corridos a ter vencido todos os seus adversários na competição ao menos uma vez.