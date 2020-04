Relembre: 5 goleiros que decepcionaram com a camisa do Corinthians

3 /5 /5

Sílvio Luiz brilhou por muitas temporadas pelo São Caetano, tendo sido contratado pelo Corinthians em 2006 para resolver um problema antigo no gol. No entanto, o já experiente arqueiro não teve boas atuações e retornou ao Azulão no ano seguinte. Disputou 17 jogos pelo Timão.(Foto: Fernando Pilatos/Gazeta Press)