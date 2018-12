“Quem não quer jogar no Corinthians ?”, diz Sornoza ao chegar em São Paulo

Junior Sornoza chegou a São Paulo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira e não escondeu a felicidade de estar prestes a assinar contrato com o Corinthians. Aos 24 anos, o jogador equatoriano garantiu que a proposta do Timão serviu como presente de natal antecipado não só para ele, mas também para toda a sua família.

“Estou muito feliz de receber a proposta, meu empresário também está feliz. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos para frente”, disse Sornoza, bastante confiante após desembarcar no Aeroporto de Guarulhos.

Destaque do Fluminense, Sornoza entrou em campo 54 vezes e marcou quatro gols em 2018. O atleta deverá fazer exames médicos na hora do almoço e, caso não haja qualquer irregularidade, assinará contrato válido por quatro temporadas com o Timão. A tendência, inclusive, é de que ele seja oficializado pelo clube ainda nesta quarta-feira.

“Quem não quer jogar no Corinthians? Sou jogador que gosta de desafios, estou aqui para isso e, se Deus quiser, vou ser campeão com essa camisa que é muito pesada aqui no Brasil”, prosseguiu o equatoriano.

Apesar da empolgação demonstrada em seu primeiro contato com os jornalistas, Sornoza foi um tanto quanto cauteloso. O jogador preferiu ainda não dar a negociação como certa, uma vez que é preciso resolver algumas questões pendentes com o Fluminense.

“Vou estar com meu empresário, solucionar alguns problemas do Fluminense, mas não creio que há qualquer inconveniente que me impeça de estar aqui”, disse.

“Ainda não está nada certo, estou aqui e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos esperar para ver se tudo será solucionado”, completou.

Antes de Sornoza, o Corinthians fechou com Ramiro, Richard, Gustavo Mosquito, André Luis, Michel Macedo, além do técnico Fábio Carille.

