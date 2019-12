Público cresce na Arena Corinthians em 2019, mas não retoma liderança do Brasil

Se a temporada do Corinthians não foi a sonhada pelo torcedor, isso não significa que a Fiel deixou o time de lado. Apesar do segundo semestre decepcionante, o público na Arena Corinthians cresceu em 2019 na comparação com o ano anterior.

A casa corintiana teve média de 33.143 pagantes, superior a marca de 31.552 pagantes, registrado em 2018. A arrecadação também foi maior, R$ 61.087.032 desta temporada, contra R$ 59.304.872 do ano passado; mesmo com maior renda, o valor do ticket médio sofreu queda, R$ 49 contra R$ 52.

Com os números desta temporada, o Timão ficou em 2º no ranking de maiores médias, atrás apenas do Flamengo, com 52.537. Em 2018, o Alvinegro havia ficado em 3º, atrás do Rubro-Negro e do Palmeiras.

Apesar da melhora, a média de 2019 não conseguiu superar as de 2017 e 2015, anos de título brasileiro, que registraram 34.796 pagantes e 33.188 pagantes, respectivamente.

Confira as médias de público do Corinthians nas últimas cinco temporadas:

2019 – 2ª melhor média

33.143 pagantes

69% de ocupação

R$ 61.087.032 arrecadação total

R$ 49 ticket médio

2018 – 3ª melhor média

31.552 pagantes

67% de ocupação

R$ 59.304.872 arrecadação total

R$ 52 ticket médio

2017 – Melhor média

34.796 pagantes

73% de ocupação

R$ 63.330.826 arrecadação total

R$ 55 ticket médio

2016 – Melhor média

30.336 pagantes

67% de ocupação

R$ 58.526.006 arrecadação total

R$ 55 ticket médio

2015 – Melhor média

33.188 pagantes

74% de ocupação

R$ 69.420.683 arrecadação total

R$ 61 ticket médio