Prováveis ausências podem forçar Carille a mudar esquema do Timão

A ausência de Jadson no confronto de volta com o Bragantino, na próxima quinta-feira, em Itaquera, parece ser cada vez mais uma realidade. Nesta terça o jogador voltou a trabalhar nas dependências internas do CT Joaquim Grava por conta da inflamação no músculo adutor da coxa direita e deverá abrir novamente uma vaga no meio-campo do time de Fábio Carille.

No último domingo, Emerson Sheik foi o encarregado de substituir Jadson no meio-campo, no entanto, o jogador de 39 anos vem de três partidas consecutivas e pode ser poupado pela comissão técnica, preocupada com o desgaste físico do veterano, que também não apareceu no gramado na atividade desta terça, assim como Renê Júnior.

Desta maneira, há a dúvida se Carille irá seguir com o 4-2-4, sem um centroavante, ou voltará ao esquema com o qual se sagrou campeão brasileiro. Caso o treinador opte pela segunda vida, Kazim ou Júnior Dutra pintariam como titular ante o Bragantino.

“Isso daí é uma questão tática e técnica. Tenho certeza que o Carille vai escolher o que for melhor para a equipe. Pode ser, sim, que ele tente mudar o esquema novamente, isso depende muito do adversário. O Carille já testou várias formações neste ano, isso é bom. As competições vêm chegando com um nível de exigência muito forte. Temos que ter mais de um esquema tático para poder surpreender os adversários como fizemos no clássico contra o Palmeiras”, afirmou Gabriel, titular absoluto do treinador corintiano.

Como os titulares não trabalharam nesta terça-feira, Carille só deverá dar pistas à imprensa em relação à equipe que enfrentará o Bragantino nesta quarta, dia em que encerra a preparação do Corinthians para o primeiro duelo decisivo da atual temporada. O Timão recebe o rival de Bragança Paulista na próxima quinta, às 20h (de Brasília), em Itaquera.