Primeira rodada do Paulistão terá reedição da final de 2017

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta sexta-feira os duelos que marcarão a primeira rodada do Campeonato Paulista de 2018. O principal destaque ficou por conta da reedição da final desta temporada, com Corinthians e Ponte Preta se enfrentando, com mando do Timão.

A competição começa no dia 17 de janeiro, uma quarta-feira. Os horários da jornada inicial ainda não foram divulgados. Além dos atuais campeões, o Palmeiras também estreia em casa, diante do Santo André.

Santos e São Paulo atuarão longe de seus domínios. O Alvinegro Praiano vai a Lins enfrentar o Linense, enquanto o Tricolor pega o São Bento, em Sorocaba.

Outras quatro partidas, sem envolver os quatro principais clubes do estado, também movimentam a rodada inicial. São elas: Bragantino x Botafogo-SP, Ituano x São Caetano, Novorizontino x Mirassol e Red Bull x Ferroviária.

O regulamento é o mesmo de 2017. 16 times divididos em quatro grupos, com os dois melhores de cada chave avançando às quartas e se enfrentando, já que as equipes do mesmo grupo não se encaram na fase inicial.

Confira os duelos da primeira rodada do Campeonato Paulista:

Corinthians x Ponte Preta

Palmeiras x Santo André

São Bento x São Paulo

Linense x Santos

Bragantino x Botafogo-SP

Ituano x São Caetano

Novorizontino x Mirassol

Red Bull x Ferroviária