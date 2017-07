Presidente do Flamengo admite que Corinthians foi prejudicado na Arena

O presidente do Flamengo concorda com as reclamações corintianas na partida deste domingo, em Itaquera. Na saída da Arena alvinegra, Eduardo Bandeira de Mello se manifestou sobre o gol de Jô mal anulado.

“A reclamação do Corinthians é correta, porque o gol foi legal. São muitas equipes prejudicadas”, disse, rapidamente, o dirigente na saída do estádio.

Em contra-ataque puxado por Marquinhos Gabriel, Rodriguinho teve paciência, rodou a bola e encontrou Maycon, livre no meio da área. O volante cruzou rasteiro e Jô empurrou para as redes, mas o auxiliar Pablo Almeida da Costa marcou erroneamente o impedimento do camisa 7, três metros em condição legal.

Esta é a segunda vez que o mandatário do Flamengo se manifesta sobre a arbitragem neste Campeonato Brasileiro. Após o empate com o Palmeiras na Ilha do Urubu, por 2 a 2, Bandeira de Mello reclamou muito.

“É muito desagradável você perder pontos nessas circunstâncias de hoje. Dá vontade às vezes de desistir. Se isso é futebol, não tenho menor prazer em participar disso”, disse na ocasião.

