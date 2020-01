Pedro Henrique e Camacho revelam o que aprenderam com Tiago Nunes

Depois de trabalharem com Tiago Nunes no Athletico Paranaense, Pedro Henrique e Camacho retornam ao Corinthians, onde serão novamente comandados pelo treinador. Nesta terça-feira, a dupla concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

Além de destacar a experiência que acumulou no Furacão, Pedro Henrique acredita que, com a ajuda de Tiago Nunes, conseguiu desenvolver sua qualidade de passe.

“Aprendi muitas coisas com o Tiago no Athletico, em saída de bola, na forma dele jogar que é diferente do que tínhamos no Corinthians nos últimos antes, soma muito, ganhei mais casca, mais rodagem, chego mais maduro ao Corinthians”, afirmou o zagueiro.

Já Camacho prefere abordar a evolução em nível pessoal que teve ao trabalhar com Tiago Nunes no Athletico. O volante também falou sobre o que representa o retorno ao Corinthians.

“Evoluí muito, fiquei um ano e meio, evolui como pessoa, desejo sorte ao Tiago, já provou que é um grande treinador com os títulos que ganhou, será um grande ano. Essa é a chance da minha vida. Ano passado eu queria voltar, mas o treinador não optou por isso. É a chance da minha vida, quero aparecer nos treinos e dar meu máximo”, disse o volante.

A tendência é que Pedro Henrique tenha Léo Santos, Bruno Méndez e Danilo Avelar como concorrentes na zaga do Corinthians, já que Gil é titular absoluto. Por outro lado, Camacho pode atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante. A princípio, Gabriel e Cantillo devem começar a temporada como titulares no setor.