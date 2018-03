Pedrinho absolve Mantuan de erro que custou a vitória no Majestoso

Pedrinho procurou tranquilizar Mantuan no dia seguinte à derrota por 1 a 0 no clássico com o São Paulo, no último domingo, no Morumbi. O lateral-direito foi o responsável por perder a bola no campo de ataque e permitir que Tréllez tivesse caminho livre para conduzir a bola, invadir a área e finalizar cruzado antes de Nenê aproveitar o rebote para estufar as redes.

Presente em um evento de Páscoa realizado pelo Corinthians com crianças carentes no Parque São Jorge, o jovem talento corintiano relatou o sentimento de tristeza de seu companheiro de equipe após o jogo, mas garante que ele estará pronto para o duelo decisivo da próxima quarta-feira, em Itaquera.

“Na verdade, a gente não quer comentar, porque ele é um cara que não merece, mas tenho certeza que ele não vai baixar a cabeça. Ontem mesmo voltei com ele para casa, a gente conversou pouco, porque ele estava meio chateado, mas ele é um grande jogador, e jogador comete erros também”, disse Pedrinho.

Com a ausência de Fagner, em Berlim com a Seleção Brasileira, que entrará em campo contra a Alemanha nesta terça, Mantuan deverá permanecer como titular na lateral-direita no jogo de volta da semifinal do Paulistão. Apesar da falha, o jovem parece seguir contando com a confiança do grupo.

“Não é um erro que vai diminuir a participação dele, porque até acho que ele fez um grande jogo. Quarta-feira ele vai poder dar a volta por cima e fazer mais um grande jogo”, completou o camisa 38, ‘xodó da Fiel’.

