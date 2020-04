Pato fala sobre saída do Corinthians: “Não fui bem visto por alguns do grupo”

Alexandre Pato, atacante do São Paulo, construiu uma carreira de se admirar. Além de vestir a camisa do Tricolor Paulista, o atleta também atuou por clubes como o Internacional, Milan, Chelsea, Villarreal e Corinthians. Acontece que o Alvinegro foi o clube que o jogador deixou menos saudades.

Em 2013, Pato foi contratado por cerca de R$ 40,5 milhões para ser o grande nome do ataque do Timão, que havia acabado de conquistar o Mundial de Clubes. O desempenho, no entanto, não foi o esperado e o jogador de 30 anos é um dos nomes mais desagradáveis ao ouvido corinthiano. Em entrevista à Espn, o antigo camisa 7 da equipe do Parque São Jorge falou sobre sua saída do clube.

“Na minha ida para o Corinthians, eu tinha acabado de chegar em um grupo já feito. Eles tinham acabado de ser campeões da Libertadores, campeões mundiais. E eu cheguei na boa fé, vou lá, vou me esforçar, mas acho que não fui bem visto por alguns do grupo que tinham muita força naquela época. Eu sempre trabalhei muito, fui muito dedicado e até então eu sempre fui indo. Só que era aquele momento tipo ‘no primeiro deslize que ele der a gente vai tirar ele’. E foi o que aconteceu. No jogo contra o Grêmio eu bati o pênalti que não deveria ter batido”, afirmou.

A partida considerada como a gota d’água para a torcida corinthiana foi o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o Timão empatou sem gols com o Grêmio em Porto Alegre, e o resultado levou o confronto para os pênaltis. Pato foi o encarregado da quinta e decisiva cobrança, mas parou na defesa do goleiro Dida após uma fraca cavadinha no meio da baliza. O atacante explicou a razão de ter batido a penalidade máxima daquela forma.

“Eu trabalhei com o Dida no Milan e eu sei que ele pula muito rápido, ele é grande mas ele pula e chega no canto muito rápido. Pensei ‘vou bater ali no meio’. Só que eu vim a errar e aconteceu tudo aquilo”, disse.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians e Alexandre Pato sofreram com protestos e invasões da torcida. Após a cobrança de pênalti desperdiçada, o jogador afirma que não tinha entendido a importância do acontecimento.

“Naquele momento eu não percebi a importância daquilo. Eu fui entender aquele erro depois. Então logo em seguida aconteceram todos os casos, as pessoas entraram no clube, aquela invasão e ai ficou insustentável”, relatou.

Após 17 gols em 62 jogos com a camisa do Corinthians, Alexandre Pato foi emprestado ao São Paulo por dois anos. Depois outro empréstimo, dessa vez para o Chelsea, e passagens pelo Villarreal e Tianjing Tianhai, da China, o atacante retornou ao clube do Morumbi em 2019. Na atual temporada, marcou quatro gols e é titular na equipe de Fernando Diniz.