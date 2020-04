Pai de Jô diz não saber de negociação, mas torce por volta ao Corinthians

Durante a última semana, a especulação do retorno de Jô para o Corinthians agitou a Fiel torcida. Neste domingo, o pai do centroavante, Francisco Dário, participou por telefone do Mesa Redonda, da TV Gazeta, e falou sobre a negociação.

“No momento não estou sabendo de anda. Só sei que ele veio do Japão para o Brasil, está no Rio de Janeiro na casa dele e no momento não passou nada para mim não. Eu vi pela internet alguma coisa, inclusive ele está para vir na minha casa na semana que vem para a gente conversar alguma coisa aqui. Mas no momento não estou sabendo de nada”, afirmou.

Francisco Dário relembrou que o contrato de Jô com o Nagoya Grampus, do Japão, clube que o atacante defende desde 2018, está no final.

“O contrato dele termina no fim do ano, em dezembro de 2020. E como no meio do ano ele pode fazer pré-contrato com qualquer clube, o que pode estar surgindo é essa situação. Mas no momento ele não falou nada. A diretoria do Japão deu as férias de 15 dias por conta da pandemia e ele está aguardando para ver o que vai acontecer, mas no momento ele não falou nada”, disse.

O pai do ex-corinthiano também comentou sobre a relação do filho com o atual treinador do Nagoya Grampus, o italiano Massimo Ficcadenti. Segundo Francisco Dário, Jô não mencionou nenhum problema com o comandante, mas revelou que o técnico não gosta dos jogadores brasileiros

“Sinceramente eu não posso passar para vocês porque ele não falou isso. Ele teve um problema no joelho na pré temporada, então ele não foi para a pré-temporada. Ficou em Nagoya fazendo um tratamento no joelho. Mas sobre problema com treinador ele não me passou. Eu sei que esse treinador não é muito chegado em brasileiro, ele prefere trabalhar com os japoneses e os que ele traz”, afirmou.

Por fim, Francisco Dário falou que gostaria de ver o filho como jogador do Timão novamente, mas reiterou que não sabe de nenhuma negociação até o momento.

“Ah sim, a gente mora aqui no Tatuapé, perto do Corinthians. A família gosta muito do Corinthians e ele tem uma identificação muito grande. Eu gostaria muito, mas não depende diretamente só de mim. Temos que esperar um pouco, mas acredito que se houver uma conversa boa pode sair algo, quem sabe. Mas até o momento não tem nada. Ele falou que está pensando o que vai fazer ainda. O campeonato no Japão só começa em junho então ele está querendo negociar com o pessoal para ver se ele vem em definitivo ou se volta para cumprir o contrato. Sobre Corinthians mesmo, não tem nada oficial, não me falou nada”, revelou.

Jô vestiu a camisa do Corinthians pela última vez no ano de 2017, ano em que marcou 25 gols em 61 jogos, foi campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro.

