Onde, quando e contra quem: confira raio-x dos 50 gols de Jadson pelo Corinthians

Recuperado de dores nos joelhos, o meia Jadson já retomou seu espaço no elenco do Corinthians e foi até titular na última quarta-feira, contra o Ituano, no Novelli Júnior. Trunfo do técnico Fábio Carille para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, o jogador chegou a 50 gols marcados pelo Corinthians na semana passada, ao anotar na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, número que motivou um raio-x sobre as redes balançadas.

Maior artilheiro do atual elenco, o tento ainda colocou o camisa 10 ao lado de Liedson na quarta posição do ranking de goleadores do Timão no Século XXI, atrás apenas de Gil (53), Guerrero (54) e Dentinho (55). O levantamento foi feito por meio da sua assessoria.

“Estou me sentindo muito bem. Tive a oportunidade de atuar nos últimos três jogos e contra o Ituano já saí jogando desde o início. Fico feliz por ter conseguido ajudar de alguma forma para a equipe a sair com as vitórias. Agora, teremos dois jogos complicados nas quartas de final, contra a Ferroviária, que fez grandes partidas na fase de grupos, mas estamos preparados para ir em busca do nosso tricampeonato”, afirmou o camisa 10.

Raio-x dos gols de Jadson pelo Corinthians

Com quatro gols sofridos, a Ponte Preta e o Sport são as principais vítimas de Jadson vestindo a camisa Corinthians. Entre os grandes rivais do Timão, o São Paulo, com três gols sofridos, é a maior vítima. Contra o ex-clube, Jadson deixou a sua marca no primeiro Majestoso da história da Libertadores em 2015 e ainda nas campanhas do título brasileiro de 2017 e do Paulistão de 2018.

4 gols: Ponte Preta e Sport.

3 gols: São Paulo e Deportivo Lara.

2 gols: Independiente, São Caetano, Santos, Universidad de Chile, Athlético Paranaense, Linense, Chapecoense e Cruzeiro.

1 gol: Palmeiras, Ceará, Vitória, América Mineiro, Fluminense, Atlético Mineiro, Linense, Coritiba, Colo Colo, Vasco, Flamengo, Internacional, Figueirense, Danúbio, Joinville, Grêmio, Mogi Mirim, Botafogo, Uberaba, Oeste.

Gols por estádio

24 gols: Arena Corinthians

3 gols: Pacaembu e Metropolitano de Lara

2 gols: Ilha do Retiro, Arena Condá, Moisés Lucarelli, Gilbertão

1 gol: Maracanã, Allianz Parque, Mané Garrincha, Arena do Grêmio, Barradão, Castelão, Canindé, Benedito Teixeira, Engenheiro João Guido, Arena Joinville, Estádio Nacional e Avellaneda

Gols por competição

Brasileiro – 27 gols

Paulista – 10 gols

Libertadores – 8 gols

Sul-Americana – 2 gols

Copa do Brasil – 2 gols

Amistoso – 1 gol

Artilharia do Século XXI

Dentinho – 55 gols

Guerrero – 54 gols

Gil – 53 gols

Jadson e Liedson – 50 gols

Tevez – 46 gols

Artilheiros do atual elenco

Jadson – 50 gols

Romero – 38 gols

Artilheiros da Arena Corinthians

Romero – 27 gols

Jadson – 24 gols

Jô – 17 gols

Guerrero – 15 gols

Artilheiros do Brasileirão por pontos corridos

Jô – 31 gols

Jadson – 27 gols

Tevez – 25 gols

Artilheiros da Libertadores

Luizão – 15 gols

Marcelinho Carioca – 12 gols

Elias – 9 gols

Jadson, Guerrero e Dinei – 8 gols

Liedson – 7 gols

Dados gerais

217 jogos

50 gols

58 assistências

4 títulos (Brasileirão 2015 e 2017 e Paulistão 2017 e 2018)