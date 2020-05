Novo uniforme do Corinthians já tem data para lançamento

O Corinthians já tem uma previsão de quando irá lançar o seu novo uniforme para a temporada 2020. Devido à pandemia do coronavírus, o clube, juntamente com a Nike, fornecedora do material, decidiram postegar a data de lançamento de abril para junho, conforme foi divulgado pelo Globoesporte.com.

Tanto a camisa de número um quanto a de número dois serão em homenagem ao primeiro título brasileiro da equipe, em 1990, que completa 30 anos em 2020. Na internet, vazaram fotos da suposta nova camisa branca, mas a oficial deve conter algumas diferenças.

Já o segundo modelo, que será preto, ainda não tem uma previsão de quando será lançado. Assim, como no caso do primeiro uniforme, este também teve imagens vazadas.

Ambas as camisas devem chegar mais caras as lojas em relação as da temporada 2019. A modelo jogador custará R$ 399,99, enquanto a torcedor terá o valor de R$ 249,99. As do ano passado custavam R$ 299,99 e R$ 199,99, respectivamente.

O terceiro uniforme, que deve ser em alusão ao Corinthians-Casuals, deve ser lançado apenas em setembro, mês do aniversário do Timão.