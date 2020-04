No aniversário da conquista, Corinthians relembra final do Paulistão 2018 e provoca Palmeiras

O Corinthians foi às redes sociais para relembrar um dos seus títulos e, de quebra, provocar o rival Palmeiras. Nesta quarta-feira, dia 8 de abril, o Timão celebra dois anos da conquista do Paulistão, vencida nas penalidades máximas, em pleno Allianz Parque.

“Hora de relembrar esse dia bem louco. Para começar, aquele pôster do #BicampeãoDaFé, o dono do PaulisTÃO 2018”, escreveram.

A grafia em caixa alta do sufixo no termo “Paulistão” faz referência a um discurso do presidente Maurício Galiotte. Após a derrota para o Corinthians, o mandatário do Verdão criticou não apenas o árbitro pela anulação de um pênalti no segundo tempo, mas também a organização do torneio que ele chamou de “Paulistinha”.

Momentos depois, o Timão continuou com a sequência de tweets descrevendo o gol marcado por Rodriguinho, que garantiu a vitória parcial para os comandados de Fábio Carille.

A decisão então foi para os pênaltis e, de acordo com o Twitter do Corinthians, Cássio deixou “o gol pequeno para os batedores de verde”. Foram duas defesas do arqueiro.

“Só pra variar, o nosso G-I-G-A-N-T-E fechou o gol”, escreveram.

Maycon ainda foi lembrado como o último cobrador a converter a favor do Alvinegro e, em seguida, a sequência chegou ao fim.

“Pra finalizar, aquela selfie marota do CAMPEÃO! Que momento! Daqui a pouco eu volto com mais algumas lembranças desse dia bem louco”, finalizaram.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com