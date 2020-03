Morre ex-atacante das categorias de base do Corinthians

O jovem atacante Ramonzinho, de 21 anos, morreu nesta quarta-feira por conta de um quadro de insuficiência renal grave, decorrente de síndrome nefrótica que o jogador enfrentava desde 2019.

Ramozinho foi um dos destaques do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, com três gols marcados. Na edição, o Timãozinho chegou até as oitavas de final.

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do jogador Ramonzinho, que atuou no Sub-20 do Timão em 2018, devido a uma insuficiência renal grave. 😢 Muita força aos familiares neste momento difícil. 📸 Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians pic.twitter.com/phMoAuSngg — Corinthians (@Corinthians) March 18, 2020

Após passagem de dois anos pelo Corinthians, o atacante chegou ao Botafogo, onde compôs o elenco sub-20 na segunda metade de 2018 e em 2019.

Os dois clubes lamentaram a morte prematura do jogador e enviaram condolência aos amigos e familiares. O Botafogo ainda decretou luto no clube de General Severiano.