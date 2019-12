Luan não tem bom retrospecto contra rivais do Corinthians

Novo reforço do Corinthians, Luan terá de se acostumar a enfrentar os rivais paulistas do Timão. Em sua passagem pelo Grêmio, porém, o desempenho contra Palmeiras, São Paulo e Santos não empolgou.

O meia-atacante enfrentou os rivais do Alvinegro 28 vezes pelo Tricolor Gaúcho, com três gols marcados e quatro assistências. Em comparação, Luan tem média de 0,1 gol contra os paulistas, e 0,26 de média em sua passagem pelo Grêmio.

Além das marcas individuais, o novo reforço também não teve um recorde positivo contra os santistas, palmeirenses e são-paulinos. Foram nove vitórias, nove empates e dez derrotas no total, para aproveitamento de 42,9%.

Contra o Palmeiras, foram dez encontros, com duas vitórias, três empates e cinco derrotas; dois gols marcados e uma assistência. Já contra o Santos, mais dez partidas, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas; além de um gol anotado e duas assistências.

Sua pior marca individual é contra o São Paulo. Nenhum gol e apenas uma assistência registrada em oito jogos, com duas vitórias, três empates e três derrotas.

Luan é o primeiro reforço corintiano para a temporada 2020. O meia-atacante, natural do interior de São Paulo, assinou contrato de quatro anos com o Timão, que desembolsou cinco milhões de euros, cerca de R$ 22,8 milhões, por 50% dos direitos econômicos do atleta.

