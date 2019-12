Love aprova contratação de Luan: “tem nível de Seleção”

A contratação de Luan segue repercutindo nos bastidores do Corinthians. Desta vez, foi Vagner Love quem comentou a chegada do novo reforço, em tom de aprovação. A possível chegada do atacante Michael, do Goiás, também foi mencionada, em entrevista a Fox Sports.

“São bons nomes, Luan tem nível de Seleção, muita qualidade, já mostrou o seu valor. Já o Michael, é um excelente jogador e mostrou isso no Campeonato Brasileiro. Se vier vai fazer diferença”, comentou.

Titular durante grande parte da temporada, Love foi muito criticado, assim como todo o ataque do Timão. A principal reclamação do torcedor corintiano era com a falta de opções no setor ofensivo do time. A chegada de Luan e Michael é vista como solução do problema alvinegro.

O atacante de 35 anos tem contrato com o Corinthians até o fim de 2020 e já manifestou sua vontade de permanecer no clube, apesar de ainda não haver nenhuma conversa entre atleta e diretoria para estender o vínculo.

“Não houve nenhum contato da diretoria. A reapresentação está marcada para o dia 6 de janeiro e minha vontade é de ficar. Quero renovar e até ficar mais tempo, mas é aguardar janeiro para ver se acontece algo”, finalizou.

Vagner Love terminou a temporada 2019 com 62 partidas e 12 gols. Seu principal feito foi marcar o gol do título do Campeonato Paulista, sobre o São Paulo.