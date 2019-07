Liberado pelo Corinthians, Romero deixa o Brasil sem destino definido

A trajetória de Ángel Romero no Corinthians chegou ao fim. Sem entrar em campo desde o último ano, o paraguaio deixou o Brasil rumo ao seu novo destino neste sábado, mas ainda não se despediu de maneira oficial do clube alvinegro.

Em tom de adeus, Gabriela Miskinich, esposa do atleta, foi às redes sociais e publicou uma foto dos dois no aeroporto de Guarulhos, prestes a sair do país. Na legenda, ela escreveu que um ciclo se encerra e outro está para começar.

Sem definir seu futuro, Romero tem contrato com o Corinthians até este domingo, mas foi liberado pelo clube após meses de negociação para estender o vínculo, o que não aconteceu pela alta pedida do atleta. Assim, o destino do jogador é uma incógnita.

De acordo com a imprensa argentina, Romero pode pintar como reforço do San Lorenzo, que busca melhorar o plantel após campanha complicada no Campeonato Argentino. Um retorno ao Cerro Porteño, do Paraguai, também tem sido especulado no país. Os mercados europeu e asiático surgem como outras opções.

Contratado em 2014, Romero encerra sua história no Corinthians como o estrangeiro que mais defendeu as cores da equipe, com 222 jogos (107 vitórias, 58 empates e 57 derrotas). Ao todo, o paraguaio marcou 38 gols, sendo 27 na Arena, estádio do qual é o maior artilheiro.